Появилось первое фото Алонсо в униформе «Рено»

Испанские журналисты сразу после объявления о контракте Фернандо Алонсо с «Рено» успели сфотографировать двукратного чемпиона Формулы-1 в униформе французской команды. В ближайшее время Нандо должен выступить в эфире мадридской радиостанции.



«Фернандо Алонсо уже переоделся в цвета «Рено», — говорится в подписи к фотографии.

Фото доступно на странице El Partido de la Una в «Твиттере».

По окончании сезона-2020 Алонсо заменит в «Рено» австралийца Даниэля Риккардо станет напарником Эстебана Окона.



Напомним, Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года и с тех пор стал чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC), дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» и одержал победу в «24 часах Дайтоны». Кроме того в начале 2020 года Фернандо стал участником легендарного ралли-марафона «Дакар».