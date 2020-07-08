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Появилось первое фото Алонсо в униформе «Рено»

Появилось первое фото Алонсо в униформе «Рено»
Авто / Формула-1 0

Испанские журналисты сразу после объявления о контракте Фернандо Алонсо с «Рено» успели сфотографировать двукратного чемпиона Формулы-1 в униформе французской команды. В ближайшее время Нандо должен выступить в эфире мадридской радиостанции.

«Фернандо Алонсо уже переоделся в цвета «Рено», — говорится в подписи к фотографии.

Фото доступно на странице El Partido de la Una в «Твиттере».

По окончании сезона-2020 Алонсо заменит в «Рено» австралийца Даниэля Риккардо станет напарником Эстебана Окона.

Напомним, Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года и с тех пор стал чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC), дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» и одержал победу в «24 часах Дайтоны». Кроме того в начале 2020 года Фернандо стал участником легендарного ралли-марафона «Дакар».

Алонсо: «Рено» — моя семья. У меня есть принципы и амбиции, соответствующие этому проекту
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