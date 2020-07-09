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Култхард: «Феррари» нуждается в хорошем пинке под зад

Култхард: «Феррари» нуждается в хорошем пинке под зад
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард выразил мнение, что Даниэль Риккардо стал бы лучшим выбором для «Феррари» на замену Себастьяну Феттелю, чем Карлос Сайнс.

«Риккардо был более очевидным выбором для «Феррари», так как он уже побеждал в гонках и имеет итальянские корни. Думаю, они выбрали Сайнса, потому что Даниэль более непокладистый, чем Карлос. Он известен тем, что любит кикбоксинг, а «Феррари» нуждается в хорошем пинке под зад, чтобы вернуться в форму», — приводит слова Култхарда Wheels 24.

Напомним, Сайнс перейдёт в «Феррари» после сезона-2020. В итальянской команде он заменит четырёхкратного чемпиона мира Феттеля, а Риккардо станет партнёром Ландо Норриса в «Макларене». Место австралийца в «Рено» займёт Фернандо Алонсо.

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