«Феррари» подготовила новое переднее крыло к Гран-при Штирии

Испанский журналист Альберт Фабрега сообщил, что «Феррари» привезла на Гран-при Штирии новое переднее крыло. Ранее Себастьян Феттель сообщал, что команда может подготовить новинки уже ко второй гонке сезона.



«Трудно сказать, дебютировало ли это на прошлой неделе, но, судя по всему, у „Феррари“ новое переднее крыло. Завтра также ожидается новое днище. Его протестируют на болиде Феттеля. Ещё один экземпляр в пути. Также может прибыть новое заднее антикрыло», — написал Альберт Фабрега в своём «твиттере».

Напомним, по итогам Гран-при Австрии «Феррари» удалось набрать 19 очков. Второе место по итогам гонки досталось монегаску Шарлю Леклеру, Себастьян Феттель финишировал в первой гонке сезона на 10-й позиции.



Второй этап сезона, получивший название Гран-при Штирии, состоится уже в эти выходные — свободные заезды стартуют завтра, 10 июля.