Риккардо: Алонсо не нужна моя помощь

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мнением о предстоящем возвращении в команду Фернандо Алонсо. В 2021 году двукратный чемпион мира заменит в составе французской команды Риккардо, который перейдёт в «Макларен».
«Очевидно, что возвращение Алонсо — это здорово для спорта. Он — большое имя в автоспорте на протяжении долгих лет. Я думаю, что возвращение с командой, с которой он получил свои титулы, — отличный ход. Я рад, что снова буду выступать с ним.
Буду ли я рад отдать Алонсо машину для участия в пятничных тренировках? Нет. Я слышал, как говорили, что я должен помочь Алонсо. Но ему не нужна моя помощь. Не похоже, что Фернандо с возрастом стал медленнее. Его последний сезон в Формуле-1 был очень сильным», — приводит слова Даниэля Риккардо Reuters.
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