В Формуле-1 восхитились навыками пилотирования Неймара

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии по футболу Неймар выложил на своей странице в социальной сети «Тик Ток» забавный ролик, на котором он копирует работу пилота Формулы-1.

Неймар сделал вид, что держит руки на руле, и издавал звуки, характерные для болидов Ф-1. В Формуле-1 отреагировали на шутку футболиста и запостили видео на официальную страницу чемпионата в «Твиттере», отметив, что бразилец может претендовать на место боевого пилота уже в следующем году.

Отметим, в прошлом Неймара замечали на этапах чемпионата мира Формулы-1. В частности, он посещал Гран-при Испании 2019 года и даже боксы, где общался с действующими пилотами.

Формула-1 пользуется большой популярностью в Бразилии. Представители страны выигрывали чемпионат мира восемь раз. В последние годы в Ф-1 нет пилотов из южноамериканской страны.