Цунода выиграл квалификацию этапа Ф-2 в Австрии, Шварцман — 6-й, Шумахер — 9-й

Гонщик «Карлина» Юки Цунода оказался быстрейшим в квалификации второго австрийского этапа Формулы-1 на трассе «Ред Булл Ринг». Лучшим из россиян оказался Роберт Шварцман, на счету которого шестое время менее чем в двух десятых от поул-позишен. Напарник Шварцмана Мик Шумахер стал девятым. Ещё два пилота из России — Никита Мазепин и Артём Маркелов станут соседями по 10-й линии стартового поля.
Формула-2. Австрия. Квалификация
1. Юки Цунода — 1:14.803
2. Чжоу Гуаньюй — 1:14.841
3. Каллум Айлотт — 1:14.888
4. Лука Гьотто — 1:14.974
5. Джек Эйткен — 1:14.976
6. Роберт Шварцман — 1:14.978
7. Джехан Дарувала — 1:15.063
8. Кристиан Лундгор — 1:15.099
9. Мик Шумахер — 1:15.141
10. Фелипе Другович — 1:15.189...
12. Маркус Армстронг — 1:15.265...
19. Никита Мазепин — 1:15.528
20. Артём Маркелов — 1:15.681.
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