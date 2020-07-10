Цунода выиграл квалификацию этапа Ф-2 в Австрии, Шварцман — 6-й, Шумахер — 9-й

Гонщик «Карлина» Юки Цунода оказался быстрейшим в квалификации второго австрийского этапа Формулы-1 на трассе «Ред Булл Ринг». Лучшим из россиян оказался Роберт Шварцман, на счету которого шестое время менее чем в двух десятых от поул-позишен. Напарник Шварцмана Мик Шумахер стал девятым. Ещё два пилота из России — Никита Мазепин и Артём Маркелов станут соседями по 10-й линии стартового поля.



Формула-2. Австрия. Квалификация



1. Юки Цунода — 1:14.803

2. Чжоу Гуаньюй — 1:14.841

3. Каллум Айлотт — 1:14.888

4. Лука Гьотто — 1:14.974

5. Джек Эйткен — 1:14.976

6. Роберт Шварцман — 1:14.978

7. Джехан Дарувала — 1:15.063

8. Кристиан Лундгор — 1:15.099

9. Мик Шумахер — 1:15.141

10. Фелипе Другович — 1:15.189...

12. Маркус Армстронг — 1:15.265...

19. Никита Мазепин — 1:15.528

20. Артём Маркелов — 1:15.681.