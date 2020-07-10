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Квят: я не совсем доволен машиной

Квят: я не совсем доволен машиной
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Штирии Формулы-1. Во второй тренировке Квят показал 12-й результат, оказавшись прямо позади своего напарника по команде — французского гонщика Пьера Гасли.

«Сегодня была необычная пятница, потому что мы не знаем, сможем завтра выехать на трассу или нет, так что мы постарались серьёзно поработать. Я не совсем доволен машиной и думаю, что мы ещё можем прибавить. Однако это нормально для пятниц, когда всегда есть что скорректировать перед оставшейся частью уик-энда. Давайте сконцентрируемся на сегодняшних данных, чтобы понять, что мы можем сделать», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба «Альфа Таури».

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