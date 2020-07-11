16 июля Феттель сделает важное заявление

Журналист и комментатор Sky Sports Мартин Брандл сообщил, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель сделает заявление 16 июля.



«В следующий четверг в Венгрии я возьму интервью у Феттеля. Он сам попросил меня об этом. Когда я спросил, о чём именно будет разговор, он сказал, что позаботится об этом. Себастьян выразился предельно понятно», — приводит слова Мартина Брандла The Sports Rush.



Напомним, с 2021 года место Феттеля в «Феррари» займёт Карлос Сайнс. Себастьян Феттель может завершить карьеру или взять паузу в год после окончания сезона-2020. В настоящий момент у немецкого гонщика нет контракта на сезон-2021.



Потенциальным местом продолжения карьеры Феттеля называли «Ред Булл», однако руководство австрийской команды сообщало, что не может пригласить к себе Феттеля из-за действующих контрактов у пилотов.