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Хэмилтон: на одном из кругов сердце ушло в пятки

Хэмилтон: на одном из кругов сердце ушло в пятки
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Штирии, отметив, что её условия были чрезвычайно тяжёлыми и заставляли замирать сердце.

«Какой сложный день. Очевидно, что погода была невероятно сложной для всех нас. Частенько даже невозможно было рассмотреть, куда едешь. Перед последним кругом я пережил момент, когда сердце ушло в пятки. Но в последней попытке мне удалось прибавить и проехать круг чисто. Мне понравился этот день», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, со второго места на Гран-при Штирии будет стартовать гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат в квалификации показал Карлос Сайнс. Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал лишь четырнадцатым.

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