Хэмилтон: на одном из кругов сердце ушло в пятки
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Штирии, отметив, что её условия были чрезвычайно тяжёлыми и заставляли замирать сердце.
«Какой сложный день. Очевидно, что погода была невероятно сложной для всех нас. Частенько даже невозможно было рассмотреть, куда едешь. Перед последним кругом я пережил момент, когда сердце ушло в пятки. Но в последней попытке мне удалось прибавить и проехать круг чисто. Мне понравился этот день», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Напомним, со второго места на Гран-при Штирии будет стартовать гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат в квалификации показал Карлос Сайнс. Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал лишь четырнадцатым.
- 11 июля 2020
-
19:15
-
19:03
-
18:53
-
18:26
-
18:17
-
18:06
-
17:55
-
16:36
-
15:30
-
15:30
-
14:15
-
14:03
-
13:08
-
12:12
-
11:10
-
10:00
-
09:59
- 10 июля 2020
-
23:45
-
22:59
-
22:33
-
21:47
-
21:09
-
20:30
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:09
-
19:58
-
19:52
-
19:43
-
19:39
-
19:22
-
18:47
-
18:36
-
18:32
Партнерский контент