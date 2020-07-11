Леклер: мы уступали 1,8 секунды. Как ни посмотри, просто оказались слишком медленными
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал непопадание в третий сегмент квалификации Гран-при Штирии Формулы-1. С учётом штрафа за блокировку российского пилота «Альфа Таури» монегаск начнёт воскресную гонку только с 14-й позиции. Без штрафа гонщик «Феррари» занял бы на стартовой решётке 11-е место. Напарник Леклера Себастьян Феттель стал в квалификации десятым.
«К сожалению, на нашем втором круге был дождь. Самой серьёзной проблемой сегодня было то, что мы просто оказались недостаточно быстрыми. С этим ничего не сделать. Мы уступали секунду и восемь десятых. Не имеет значения, как на это посмотреть, мы были слишком медленными. Нужно действительно поработать над этим», — заявил Леклер в интервью Sky Sports.
- 11 июля 2020
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