Шварцман рассказал о проблемах с машиной, которые чуть не испортили ему гонку

Российский гонщик Роберт Шварцман ещё раз прокомментировал победу в основной гонке второго австрийского этапа Формулы-2.
«Очень счастлив, хороший результат. Не ожидал увидеть себя сегодня на верхней строчке. В самом начале немного нервничал из-за проблем с машиной, которая переключилась на безопасный режим работы. Повезло, что вывесили красные флаги и мы смогли вернуться на шестую позицию. Когда же мы наконец стартовали, я немного осторожничал, поскольку никогда еще не пилотировал эту машину под дождем, и внимательно следил за точками торможения и траекториями.
Постепенно появилась уверенность, к тому же наблюдал за другими пилотами. И когда трасса начала подсыхать, я поймал темп и начал улучшать свою позицию в пелотоне. Пит-стоп у нас прошёл очень быстро, и уже через несколько кругов я прошел Чжоу. У нас была интересная борьба, но я смог его обогнать. Оказался впереди и принялся атаковать, как только мог. На последних кругах старался сохранить машину и довести ее до победы. Хочу поблагодарить команду Prema, программу SMP Racing и Ferrari Driver Academy, но самая огромная благодарность – отцу. Надеюсь, он смотрит сверху и счастливо улыбается», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».
- 11 июля 2020
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