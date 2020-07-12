Вольф признался, что был бы не против стать менеджером Феттеля

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что был бы не против заняться карьерой четырёхкратного чемпиона мира пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля. Вольф является совладельцем агентства, которое работает с гонщиками, и в качестве менеджера уже сотрудничает с Валттери Боттасом и Эстебаном Оконом.

«С чисто человеческой точки зрения, почему бы и нет. Если бы был его менеджером, мы бы определённо поладили. Но не уверен, что пригожусь ему. Не могу сказать, что команды, о которых сейчас говорят, будут вести со мной переговоры.

Что касается того, что у Феттеля никогда прежде не было менеджера, то в этом нет ничего такого. Зачем платить кому-то 20%, если сам можешь о себе позаботиться? Не думаю, что отсутствие менеджера — недостаток. Многие известные люди так работают. К примеру, Льюис Хэмилтон. Эти парни умны. Они не только умеют быстро ездить, но знают свою стоимость", — приводит слова Вольфа GPblog.

Напомним, по завершении сезона-2020 Феттель покинет «Феррари». Его будущее в Формуле-1 находится под вопросом.