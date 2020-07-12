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Леклер: извинился перед Себастьяном. Действовал слишком оптимистично

Леклер: извинился перед Себастьяном. Действовал слишком оптимистично
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признал, что виноват в стартовой аварии на Гран-при Штирии, когда он атаковал Себастьяна Феттеля и в итоге два гонщика «Скудерии» столкнулись. Из-за последствий инцидента и Феттелю, и Леклеру в итоге пришлось сойти.

«Извинился перед Себастьяном. Но в нынешние времена извинений недостаточно. Я расстроен собой. Сегодня плохо выполнил свою работу и подвёл команду. Мне жаль, но знаю, что таких слов недостаточно. Извлеку уроки и стану сильнее в следующих гонках.

Это тяжёлое время для команды. Команде не нужно такое. Я отправил в мусорную корзину все усилия команды. Мне очень жаль. Я действовал слишком оптимистично», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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