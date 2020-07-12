В «Альфа Ромео» ответили на критику её гонщиков, не вставших на колено

На стартовом Гран-при сезона-2020 Формулы-1 в Австрии команда «Альфа Ромео» стала единственной, чьи оба пилота не встали на колено в знак поддержки борьбы с расизмом. Это вызвало критику со стороны ряда болельщиков. Перед стартовой церемонией Гран-при Штирии «Альфа Ромео» опубликовала официальное заявление.



«Альфа Ромео» полностью привержена принципам равенства и инклюзивности, а также борьбе спорта за прекращение расизма и дискриминации в любой форме. Мы гордимся, что являемся мультикультурной организацией.



Пилоты команды Кими Райкконен и Антонио Джовинацци решили встать рядом со своими коллегами, чтобы подчеркнуть, что расизм и дискриминация не имеют места в нашем спорте, обществе и мире. Они выразят антирасистское послание нашей команды, надев футболки с надписью «Стоп расизм» на стартовой решётке Гран-при Штирии.



Кими и Антонио, участвуя в этом моменте, организованном Ассоциацией гонщиков Гран-при перед гонкой, будут свободны в том, как ещё выражать свою поддержку. Они могут делать это так, как им наиболее комфортно — исходя из их культуры и представлений", — гласит заявление «Альфа Ромео».



В итоге Кими Райкконен вновь не встал на колено, а Антонио Джовинацци опоздал на церемонию.

Квят и ещё несколько пилотов вновь не встали на колено в знак борьбы с расизмом