Норрис: я всё ещё третий в чемпионате? Всё, завершаю карьеру!

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги Гран-при Штирии, который он закончил на пятой позиции. Норрис высоко оценил помощь со стороны напарника Карлоса Сайнса, пропустившего его в ходе гонки.



«Я всё ещё третий в чемпионате? Всё, завершаю карьеру!



Прекрасная стратегия и помощь Карлоса Сайнса помогли мне сегодня. Спасибо ему. Без его помощи я бы не оказался на той позиции, где финишировал сегодня. Эти два гоночных уик-энда прошли просто великолепно. Мы даже не мечтали о подобном старте сезона. Жду следующего Гран-при с нетерпением», — приводит слова Ландо Норриса BBC.



Ландо Норрис финишировал на пятой позиции в Гран-при Штирии и сохранил третье место в личном зачёте. «Макларен» занимает вторую строчку в Кубке конструкторов.