Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Норрис: я всё ещё третий в чемпионате? Всё, завершаю карьеру!

Норрис: я всё ещё третий в чемпионате? Всё, завершаю карьеру!
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги Гран-при Штирии, который он закончил на пятой позиции. Норрис высоко оценил помощь со стороны напарника Карлоса Сайнса, пропустившего его в ходе гонки.

«Я всё ещё третий в чемпионате? Всё, завершаю карьеру!

Прекрасная стратегия и помощь Карлоса Сайнса помогли мне сегодня. Спасибо ему. Без его помощи я бы не оказался на той позиции, где финишировал сегодня. Эти два гоночных уик-энда прошли просто великолепно. Мы даже не мечтали о подобном старте сезона. Жду следующего Гран-при с нетерпением», — приводит слова Ландо Норриса BBC.

Ландо Норрис финишировал на пятой позиции в Гран-при Штирии и сохранил третье место в личном зачёте. «Макларен» занимает вторую строчку в Кубке конструкторов.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020