Бинотто — об аварии Феттеля и Леклера: нет никакого смысла искать виноватых

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал инцидент с участием Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера, закончивший гонку для обоих пилотов итальянской команды уже на первых кругах Гран-при Штирии.
«Очень тяжело видеть обе машины в боксах всего через пару кругов после старта гонки. Подобное случается, когда принимаешь старт из середины пелотона, так что нет никакого смысла искать виноватых. Это было худшее завершение уик-энда, который для нас и так проходил не очень удачно.
Мы почти не поучаствовали в гонке, но не можем прикрываться аварией, в результате которой обе наши машины сошли с дистанции. Сейчас не время кого-либо винить. Нужно продолжать работу, а подобные трудности позволяют людям проявлять свои лучшие качества», — приводит слова Маттиа Бинотто пресс-служба команды.
- 12 июля 2020
-
22:27
-
21:37
-
21:01
-
20:56
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
19:57
-
19:47
-
19:46
-
19:40
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:15
-
19:07
-
18:55
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:11
-
17:59
-
17:45
-
17:39
-
17:27
-
16:59
-
16:43
-
16:36
-
16:31
-
16:11
-
15:57
-
14:23
-
13:43
-
12:57