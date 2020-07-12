Бинотто — об аварии Феттеля и Леклера: нет никакого смысла искать виноватых

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал инцидент с участием Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера, закончивший гонку для обоих пилотов итальянской команды уже на первых кругах Гран-при Штирии.



«Очень тяжело видеть обе машины в боксах всего через пару кругов после старта гонки. Подобное случается, когда принимаешь старт из середины пелотона, так что нет никакого смысла искать виноватых. Это было худшее завершение уик-энда, который для нас и так проходил не очень удачно.



Мы почти не поучаствовали в гонке, но не можем прикрываться аварией, в результате которой обе наши машины сошли с дистанции. Сейчас не время кого-либо винить. Нужно продолжать работу, а подобные трудности позволяют людям проявлять свои лучшие качества», — приводит слова Маттиа Бинотто пресс-служба команды.