Квят: может быть, сложно заметить, но мы смогли добиться прогресса

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что команде удалось добиться прогресса в ходе первых двух этапов, а также заявил, что рассчитывает заработать очки на предстоящем Гран-при Венгрии.
«Мы смогли добиться некоторого прогресса на машине между двумя первыми гонками, это, может быть, сложно заметить, особенно когда все вокруг делают то же самое и вы соревнуетесь на той же трассе всего через несколько дней.
Во второй гонке нам несколько не хватало скорости, но я чувствовал, что выжал из машины всё, что мог, и это было приятно с точки зрения пилотажа.
Не знаю, чего ожидать в эти выходные в Венгрии. Нам придётся посмотреть, как машина поведёт себя в пятницу, так как трасса очень отличается от «Ред Булл Ринга». Надеюсь, наша форма станет немного лучше и мы снова наберём очки.
Жизнь на автодроме определённо изменилась, не так уж много позволено вне «пузыря». В свете последних событий это и так был довольно одинокий мир, а теперь он стал ещё чуть более одиноким. Но я не жалуюсь, потому что получаю удовольствие каждый раз, когда сажусь за руль. Это круто, мы сосредоточены на реальных гонках, и я думаю, что это совсем не плохо. Конечно, это означает, что в воскресенье вечером после гонки у вас простой тихий вечер. Но это не так уж плохо, когда мы проводим гонку за гонкой, поэтому важно поддерживать хороший ритм», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
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