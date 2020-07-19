Гасли: у Албона есть серьёзная поддержка из Таиланда

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, отвечая на вопрос о непростом старте сезона Александера Албона в составе «Ред Булл», отказался сравнивать его ситуацию с той, что случилась с Пьером в 2019 году, когда он защищал цвета австрийской команды.

Вместе с тем француз намекнул, что даже с невыразительными выступлениями Албон может сохранить место в «Ред Булл», так как у него серьёзная поддержка спонсоров.

«Не могу слишком много об этом говорить. Знаю, что случилось в „Ред Булл“ со мной, но не знаю, что происходит в ситуации Александера. Объективно, у Макса Ферстаппена долгосрочный контракт, а у Александера — серьёзная поддержка из Таиланда. Не знаю, изменится ли это в будущем», — приводит слова Гасли GrandPX.news.

Напомним, Пьер Гасли лишился место в «Ред Булл» в 2019 году после неудачной первой половины сезона, его место в команде досталось Александеру Албону.