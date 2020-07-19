Хэмилтон: смог перефокусироваться после первой гонки сезона

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Венгрии.



«Хотите верьте, хотите нет, но я всё равно боролся, особенно в конце гонки, чтобы показать лучший круг. Мои поздравления всем сотрудникам „Мерседеса“, они проделали великолепную работу. Большую часть гонки я ехал один, но это тоже был вызов, пусть и другого рода.



В первый уик-энд сезона я отработал не лучшим образом. После той гонки я смог перефокусироваться, и последние два уик-энда были просто фантастическими. Мы были на вершине на протяжении всего уик-энда. Нужно постараться продолжать в том же духе», — приводит слова Хэмилтона BBC.



Напомним, Хэмилтон одержал вторую победу в сезоне и вышел в лидеры общего зачёта чемпионата мира.