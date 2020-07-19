Гасли: так и не смогли решить проблемы с переключением передач — пришлось сойти

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал свой сход в гонке Гран-при Венгрии Формулы-1. Весь уик-энд на болиде француза возникали проблемы с силовой установкой «Хонды», её даже заменили после квалификации.
«Это был очень сложный уик-энд для нас. По какой-то причине у нас всё время были проблемы — разные сложности тут и там. Сегодня была проблема с силовым блоком, с начала гонки у меня были проблемы с переключением передач, которые мы пытались решить на трассе, но не смогли. Так что нам просто пришлось сойти. Очень досадно, но мы нам просто не повезло в этот уик-энд. Теперь у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к Сильверстоуну, и я надеюсь, что там уик-энд сложится лучше», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
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