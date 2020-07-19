Феттель: ещё до гонки было очевидно, что Хэмилтон обгонит нас на круг

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал финиш на шестом месте в гонке Гран-при Венгрии Формулы-1 на автодроме «Хунгароринг». Немец полагает, что такой результат верно отражает нынешний уровень «Скудерии».



«В этой гонке всё вернулось к нормальному уровню. Очевидно, что первая гонка в Австрии была необычной, а второй у нас не было, а вот теперь мы там, где мы есть. Вероятно, именно на таких позициях мы и можем финишировать — где-то пятыми или шестыми, но не выше.



Удивлён ли я, что Хэмилтон обогнал меня на круг? Нет. А вы? Ещё до гонки было очевидно, что он обгонит нас на круг, так что это не сюрприз», — приводит слова Феттеля GPToday.



Напарник Феттеля Шарль Леклер закончил гонку 11-м.