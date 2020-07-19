«Альфа Таури»: промежуточные шины были очевидным выбором для старта гонки

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Венгрии.
«Не лучший результат сегодня. Из-за проблем с коробкой передач на машине Пьера ему пришлось сойти, а нам не удалось продвинуть в очковую зону Даниила Квята, что разочаровывает. Промежуточные шины были очевидным выбором для старта гонки, но мягкие шины, которые мы выбрали на первом пит-стопе, оказались подвержены большему износу, так что нам пришлось перенести вторую остановку Квята на более ранний срок, поставив „хард“ и пытаясь проехать как можно более долгий отрезок.
Прогнозы на дождь не оправдались, так что, к сожалению, у нас не было возможности зацепиться за очки и в итоге мы финишировали на 12-й позиции. В целом, несмотря на то что команда демонстрировала приемлемый темп для попадания в очки, мы не смогли собрать всё воедино здесь, в Венгрии, и это то, над чем мы будем усердно работать к следующей гонке», — приводит слова Джоди Эггинтона пресс-служба команды.
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