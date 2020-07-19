Решение заехать в боксы за сликами помог принять травмированный стратег «Хааса» из Англии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что решение заехать в боксы за сликами перед стартом гонки было принято с помощью инженера из Англии.
«Обычно он принимает участие в гонке, но в Австрии он упал со своего мотоцикла и был вынужден вернуться домой для операции.
Вначале казалось, что, учитывая те места, с которых мы стартовали, было трудно получить какую-то выгоду на той же стратегии, что и остальные. Поэтому Кевин выбрал дождевые шины, а затем увидел, что асфальт подсыхает. А между нашими стратегами было мало общения, потому что один из них находился в Англии, потому что сломал на прошлой неделе руку.
И в итоге они решили, что трасса сохнет и это шанс. В итоге мы приняли быстрое решение. Мы не обсуждали этого очень долго. Просто нам было нечего терять», — приводит слова Штайнера Motorsport.
- 20 июля 2020
-
00:51
-
00:48
- 19 июля 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:24
-
23:07
-
22:51
-
22:01
-
21:56
-
21:50
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
20:04
-
19:46
-
19:44
-
19:32
-
19:23
-
19:16
-
18:41
-
18:41
-
18:37
-
18:36
-
18:20
-
17:51
-
17:20
-
16:39
-
16:28
-
15:59
-
15:43
-
15:04
-
15:02
-
14:56
-
13:54
-
13:22