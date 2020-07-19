Решение заехать в боксы за сликами помог принять травмированный стратег «Хааса» из Англии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что решение заехать в боксы за сликами перед стартом гонки было принято с помощью инженера из Англии.



«Обычно он принимает участие в гонке, но в Австрии он упал со своего мотоцикла и был вынужден вернуться домой для операции.



Вначале казалось, что, учитывая те места, с которых мы стартовали, было трудно получить какую-то выгоду на той же стратегии, что и остальные. Поэтому Кевин выбрал дождевые шины, а затем увидел, что асфальт подсыхает. А между нашими стратегами было мало общения, потому что один из них находился в Англии, потому что сломал на прошлой неделе руку.



И в итоге они решили, что трасса сохнет и это шанс. В итоге мы приняли быстрое решение. Мы не обсуждали этого очень долго. Просто нам было нечего терять», — приводит слова Штайнера Motorsport.