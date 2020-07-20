В ФИА объяснили, почему у Боттаса не был зафиксирован фальстарт

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил, по какой причине пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не получил штраф за фальстарт.
«Средства, с помощью которых определяется фальстарт чётко прописаны в спортивном регламенте. Они не меняются уже несколько лет. На каждом болиде установлен транспондер, а в покрытие трассы вмонтирован датчик, у которого есть определённый пороги срабатывания. Как мы могли видеть в прошлом году в Японии, именно это и является определяющим фактором. Так что сегодня эпизод не получил никакого развития. Мы практически сразу обратились к хронометристам, они изучили полученные данные и на этом всё было закончено», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
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