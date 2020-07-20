Злобин: Хэмилтона надо было сразу выгнать. Сейчас не Формула-1, а политический митинг

Первый российский тест-пилот Формулы-1 Сергей Злобин раскритиковал акции по борьбе расизмом, к которым призывает гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин уверен, что они превращают автоспорт в политический митинг. При этом Злобин заявил, что британца стоило давно выгнать из Формулы-1 за неуважительное отношение к соперникам.
«Этот цирк, если честно, надоел. То Хэмилтон показывает средний палец другим гонщикам, за что его надо было уже тогда сразу выгнать из серии. Сейчас по его прихоти болид «Мерседеса» красят в чёрный цвет, а пилоты встают на одно колено. Это уже не Формула-1, а какой-то политический митинг», — приводят слова Злобина «Известия».
Акция на Гран-при Венгрии прошла не так организованно, как на «Ред Булл Ринг». Пилоты приходили на церемонию вразнобой, гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци вовсе опоздал на исполнение гимна, а пилот «Мерседеса» Валттери Боттас забыл надеть защитную маску. Отметим, что россиянин Даниил Квят, как и на двух первых этапах, не стал преклонять колено в знак борьбы с расизмом.
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