Феттель и Боттас не включили Ферстаппена в число претендентов на титул в 2020 году

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выразил мнение, что конкуренты, в том числе и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, не вмешаются в их сражение за чемпионский титул с Льюисом Хэмилтоном.



«Сезон только начался, и это Формула-1. Никогда не знаешь, что может произойти. Но в данный момент, с учётом того факта, что мы победили на двух разных типах трасс, у меня складывается впечатление, что борьба за титул развернётся между Льюисом и мной», – приводит слова Валттери GrandPX.



Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, отвечая на вопрос, может ли Хэмилтон потерпеть неудачу в попытке повторить рекорд Михаэля Шумахера в 2020 году, отметил, что у Боттаса есть аналогичный болид.



«Да, если выиграет Валттери», — сказал Себастьян.