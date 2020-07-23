Марк Маркес попробует выступить на Гран-при Андалусии, несмотря на перелом руки

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес собирается участвовать в очередном этапе серии — Гран-при Андалусии, несмотря на операцию на сломанной руке, которую перенёс всего два дня назад.



Маркес сломал плечевую кость правой руки во время Гран-при Испании. В ходе гонки Марк дважды был на грани серьёзной аварии — на третьем круге он потерял байк в четвёртом повороте, однако смог стабилизировать ситуацию, выбраться из гравийной ловушки и начать прорыв с последней позиции, на которую он откатился. В итоге Маркесу удалось прорваться до четвёртого места и атаковать Маверика Виньялеса в борьбе за третье место. Именно в этой борьбе Маркес и потерял мотоцикл и попал в серьёзную аварию.



Утром 23 июля пресс-служба «Хонды» сообщила, что сегодня Марк отправится на медицинский осмотр. Если врачи дадут допуск, он примет участие в пятничных свободных заездах.