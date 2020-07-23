Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марк Маркес попробует выступить на Гран-при Андалусии, несмотря на перелом руки

Марк Маркес попробует выступить на Гран-при Андалусии, несмотря на перелом руки
Авто / Мотогонки 0

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес собирается участвовать в очередном этапе серии — Гран-при Андалусии, несмотря на операцию на сломанной руке, которую перенёс всего два дня назад.

Маркес сломал плечевую кость правой руки во время Гран-при Испании. В ходе гонки Марк дважды был на грани серьёзной аварии — на третьем круге он потерял байк в четвёртом повороте, однако смог стабилизировать ситуацию, выбраться из гравийной ловушки и начать прорыв с последней позиции, на которую он откатился. В итоге Маркесу удалось прорваться до четвёртого места и атаковать Маверика Виньялеса в борьбе за третье место. Именно в этой борьбе Маркес и потерял мотоцикл и попал в серьёзную аварию.

Утром 23 июля пресс-служба «Хонды» сообщила, что сегодня Марк отправится на медицинский осмотр. Если врачи дадут допуск, он примет участие в пятничных свободных заездах.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020