Альберс: мне не нравится, что «Ред Булл» всегда обвиняет в проблемах мотористов
Бывший пилот Формулы-1 нидерландец Кристиан Альберс поделился мнением о команде «Ред Булл», за которую выступает его соотечественник Макс Ферстаппен. По словам Альберса, ему не очень нравится, что в «Ред Булл», если команда не демонстрирует ожидаемых результатов, сразу же обвиняют в проблемах мотористов.
С 2019 года «Ред Булл» использует моторы «Хонды». До этого команда использовала силовые установки «Рено».
«Единственное, что мне не нравится в «Ред Булл», — они всегда сразу же показывают пальцем на мотор. Мы видели это в прежние годы с «Рено», хотя у них вообще-то был не такой и плохой мотор», — приводит слова Альберса Telegraaf.
После трёх этапов сезона «Ред Булл» занимает второе место в Кубке конструкторов, уступая «Мерседесу» 66 очков.
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