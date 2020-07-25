Росберг поделился мнением о сходстве «Рейсинг Пойнт» и «Мерседеса»

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о сходстве прошлогоднего «Мерседеса» и болида «Рейсинг Пойнт» образца этого года.



«Вы можете видеть, что нос „Рейсинг Пойнт“ идентичен носу „Мерседеса“. Это округление спереди и выемка сзади абсолютно одинаковые. Люди должны понимать, что команды имеют право покупать детали у топ-команд. Можно увидеть, что „Рейсинг Пойнт“ купила подвеску и систему охлаждения тормозов у „Мерседес“ в прошлом году, однако с нынешнего сезона это запрещено. Если эти детали окажутся идентичными тем, что есть у „Мерседеса“, это может стать проблемой для них», — приводит слова Нико Росберга GPBlog.



Ранее сообщалось, что, по мнению ФИА, если «Мерседес» и передавал клиентской команде чертежи по тормозным воздухозаборникам, чьё сходство спровоцировало протест со стороны «Рено», то делал это в 2019 году, когда это ещё было разрешено правилами. В то же время в «Рейсинг Пойнт» не имели права пользоваться полученными данными при создании воздухозаборников для болида-2020, так как с нынешнего сезона воздухозаборники входят в число узлов, которые каждая команда должна проектировать самостоятельно.