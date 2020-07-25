Эрикссон оценил систему защиты аэроскрин выше, чем гало

Пилот Indycar, выступающий в команде Chip Ganassi Racing Маркус Эрикссон, в прошлом гонявшийся в Формуле-1, сравнил систему защиты гало, применяемую в Формуле-1, и систему аэроскрин, которая используется в Indycar.
По словам шведа, защита, эксплуатируемая в американской гоночной серии, более эффективная.
«Система аэроскрин похожа на гало, но в ней добавлен экран. Мне кажется, это на уровень выше, чем гало. Думаю, в будущем в европейских сериях могут прибегнуть к использованию этой системы. Очевидно, что гало хорошо защищает от крупных обломков, но аэроскрин хорошо справляется с мелкими фрагментами», — приводит слова шведа Planet F1.
На минувшем этапе IndyCar швед стал участником инцидента, в котором система аэроскрин защитила его от серьёзных последствий.
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