Феттель: я всё ещё способен выступать на максимально высоком уровне и никому не уступать

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о своём будущем и высказал мнение, что он по-прежнему способен выступать ан самом высоком уровне.
«В нынешних условиях и при подходящих обстоятельствах я всё ещё способен выступать на максимально высоком уровне и никому не уступать. Я уверен в этом. И при подписании нового соглашения условия должны быть правильными. Сейчас я в первую очередь ориентируюсь на себя, на то, что мне неужно и что я хочу. Если меня устроят условия, то я с удовольствием подпишу контракт с командой.
Вариантов не так много, но посмотрим, что случится, когда закончатся контракты. Я не думаю, что Льюис Хэмилтон уже подписал новый контракт с „Мерседесом“. Но не думаю, что Льюис соберётся куда-то уходить. Нужно подождать и посмотреть, какой у меня в итоге будет выбор», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPBlog.
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