Даниил Квят отреагировал на включение Имолы и Муджелло в календарь Формулы-1

По мнению российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята, автодромы в Имоле и Муджелло по праву вошли в календарь сезона Ф-1 2020 года, поскольку представляют собой непростой вызов для пилотов.
На минувшей неделе стало известно, что гонки в Имоле и Муджелло пополнили календарь текущего сезона Ф-1. В Имолу Формула-1 не приезжала с 2006 года, а в Муджелло гонок Гран-при не было никогда.
«Я всегда был поклонником идеи наличия Имолы, Монцы и Муджелло в календаре. Я думал, что это будет своего рода мечта, так как все эти трассы заслуживают того, чтобы находиться в календаре. Ничего не знаю о политике и всём таком прочем, но мне всегда нравились эти трассы», — приводит слова Квята, который начинал автогоночную карьеру в Италии, RaceFans.
После трёх этапов сезона на счету Квята одно очко. Он занимает 15-е место в личном зачёте.
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