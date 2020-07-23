Хэмилтон, как и Квят, обращался по радио к команде перед стартом в Венгрии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что Льюис Хэмилтон обращался к команде на формировочном круге Гран-при Венгрии, опасаясь проблем с двигателем, однако командный мостик по правилам не мог ответить гонщику. С аналогичными ограничениями столкнулись и в «Альфа Таури», когда Даниил Квят просил разрешения перейти на слики до старта.
«Льюис сообщил нам о неполадке на формировочном круге. По его словам, двигатель мог заглохнуть. На самом деле это были неполадки с датчиком, регулирующим холостой ход.
Теперь понятно, что никакой проблемы не существовало. Он не собирался останавливаться, и есть система защиты, которая поможет двигателю не заглохнуть в любом случае. Но мы не могли сказать ему, что всё в порядке.
Это из-за правил, которые запрещают команде разговаривать с пилотом во время всего прогревочного круга. Мы знали, что всё в порядке, но ему пришлось немного поволноваться, пока он не стартовал», — приводит слова Шовлина GPblog.
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