Босс «Альфа Ромео» ответил на вопрос о возвращении Переса в команду

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, что сейчас не время думать, кто будет выступать за команду в сезоне-2021. Он ответил на вопрос, есть ли шанс, что в коллектив вернётся Серхио Перес, выступавший за команду в начале 2010-х годов, когда она называлась «Заубер».

«Ну хватит, давайте чуть серьёзнее! Сейчас у нас шесть гонок подряд, и первый приоритет — вернуться в борьбу, вместо того чтобы обсуждать 2021-й с гонщиками. В ближайшие недели на рынке пилотов не будет движения — по крайней мере что касается того, к кому прикованы все взгляды (Себастьяна Феттеля. — Прим. «Чемпионата»). Мы сосредоточены на работе, которую нам надо сделать. Что будет дальше — увидим», — приводит слова Вассёра Auto Hebdo.