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Квят вспомнил второе место на ГП Венгрии — 2015. Это его лучший результат в Формуле-1

Квят вспомнил второе место на ГП Венгрии — 2015. Это его лучший результат в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за команду «Альфа Таури», вспомнил, как пять лет назад, 26 июля 2015 года, завоевал второе место на Гран-при Венгрии. Россиянин выступал тогда за «Ред Булл» и уступил в гонке на «Хунгароринге» лишь Себастьяну Феттелю («Феррари»).

«Пять лет назад… Чувствую себя староватым», — подписал 26-летний гонщик фото, опубликованное в «сториз» его «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/danydk1/?hl=ru

Квят покинул «Ред Булл» перед Гран-при Испании 2016 года, вернувшись в «Торо Россо». В 2017-м ему пришлось уйти и из «Торо Россо», и сезон-2018 россиянин провёл в качестве пилота симулятора «Феррари». В 2019-м Даниил вернулся в «Торо Россо», которая с сезона-2020 выступает под названием «Альфа Таури».

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