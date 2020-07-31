Формула-1. Гран-при Великобритании. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 31 июля, на стационарной трассе «Сильверстоун» состоятся пятничные тренировки четвёртого этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Первая сессия свободной практики стартует в 13:00 мск, вторая начнётся в 17:00.



После третьего этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал одно очко и находится в общем зачёте на 15-й позиции.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1