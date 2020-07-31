Сайнс: поддерживаю Хэмилтона в борьбе с расизмом, но это не значит, что я преклоню колено

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением о способах выражения солидарности борьбы с расизмом в Формуле-1. Испанец является одним из немногих пилотов, который отказывается становиться на одно колено в знак солидарности с борьбой с расизмом.

«Наверное, эту тему нужно больше обсуждать и больше о ней говорить. Но способ выражения своего мнения у меня останется прежним. Я не думаю, что произойдут особые изменения.

Я просто чувствую себя свободным человеком. И свобода позволяет мне выражать своё отношение способом, который подходит мне, моей культуре и принципам. Я хочу всё оставить прежним. И я ожидаю, что все в паддоке будут уважать моё мнение.

Я очень уважаю Льюиса Хэмилтона и то, как он подошел к этой ситуации. Он сумел заставить всех задуматься о проблеме расизма. Я никогда не испытывал проблемы с расизмом, а он сталкивался с этим. Возможно, поэтому он активнее участвует во всём этом. Я поддерживаю его, он может рассчитывать на мою поддержку в борьбе с расизмом, но это не значит, что я встану на одно колено», — цитирует Сайнса Crash.