Сайнс: никто не заставит встать меня на колено

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс рассказал об отношении к движению Black Lives Matter и акции, проводимой пилотами перед стартом гонок чемпионата, во время которой некоторые из них привстают на колено. По словам испанца, он не будет следовать за большинством и не станет повторять такой жест.
«Не секрет, что Льюис Хэмилтон — один из самых активных спортсменов, вовлечённых в движение Black Lives Matter. Это привело к тому, что все мы немного более вовлечены в проблему расизма.
Лично я никогда не ощущал никакого давления. Я независим от мнения паддока в вопросе того, насколько важно вставать на колено. Мне было комфортно делать то, что считаю приемлемым, и я продолжу это делать. Никто и ничто не заставит делать то, что будет мне некомфортно. Все мы будем демонстрировать единение в борьбе с расизмом, но, мне кажется, у всех есть право выбирать, что именно делать", — приводит слова испанца GrandPX.news.
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