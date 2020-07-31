Райконен: каждый из нас против расизма, но здесь находимся ради спорта

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мнением о способах выражения солидарности с борьбой с расизмом. Многие гонщики перед началом Гран-при становятся на одно колено в знак солидарности, но финн отказывается от этого жеста.
«Я думаю, что у каждого есть право делать то, что ему ближе. Очевидно, что каждый из нас против расизма, мы поддерживаем эту борьбу на 100%. Но в конечном итоге мы здесь находимся ради спорта.
Да, мы стремимся делать всё, чтобы помочь в этой борьбе. Но я не думаю, что нужно объяснять, почему кто-то не становится на колено, а кто-то становится. Это — личный выбор каждого», — цитирует Райкконена Crash.
Ранее о своём отношении к таким акциям высказался испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс. Он также выступил против преклонения колена.
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