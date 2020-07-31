В «Альфа Таури» считают, что сделали шаг вперёд по скорости

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс рассказал, как для его команды сложились пятничные практики Гран-при Великобритании.
«Кроме ряда новинок, которые нужно было протестировать, мы приехали в Сильверстоун с рядом идей по настройкам для тестирования и улучшения работы машины, так что пятница была напряжённой. Температура трассы была очень высокой, и нам нужно помнить об этом, ведь мы ожидаем, что в оставшейся части уик-энда температура станет ниже. На самом деле температура шин стала проблемой, потому что было очень легко их перегреть, особенно с очень высоким давлением, которое мы здесь используем. Машина работала совсем в другом операционном окне по сравнению с прошлыми этапами, где температура и давление шин были ниже.
Мы отработали нашу программу испытаний, но, к сожалению, всё прошло не так плавно, как нам хотелось бы. В плане скорости мы чувствовали, что в первой практике сделали шаг вперёд, но во второй тренировке красные флаги и трафик не позволили нам выжать максимум из мягких шин на короткой серии. Это значит, что ещё есть запас, что позитивно. Нам нужно изучить все данные, свести всё воедино и прийти к оптимальным настройкам на оставшуюся часть уик-энда», — приводит слова Эддолса пресс-служба его команды.
- 31 июля 2020
-
21:43
-
21:43
-
21:38
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:00
-
20:23
-
19:37
-
19:36
-
18:34
-
18:14
-
17:38
-
17:12
-
16:56
-
16:35
-
15:23
-
14:31
-
13:19
-
13:09
-
12:58
-
12:54
-
12:11
-
11:56
-
11:10
-
10:32
-
10:13
-
09:10
-
09:00
-
01:03
-
01:01
- 30 июля 2020
-
23:52
-
23:44
-
23:19