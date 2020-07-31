В «Альфа Таури» считают, что сделали шаг вперёд по скорости

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс рассказал, как для его команды сложились пятничные практики Гран-при Великобритании.



«Кроме ряда новинок, которые нужно было протестировать, мы приехали в Сильверстоун с рядом идей по настройкам для тестирования и улучшения работы машины, так что пятница была напряжённой. Температура трассы была очень высокой, и нам нужно помнить об этом, ведь мы ожидаем, что в оставшейся части уик-энда температура станет ниже. На самом деле температура шин стала проблемой, потому что было очень легко их перегреть, особенно с очень высоким давлением, которое мы здесь используем. Машина работала совсем в другом операционном окне по сравнению с прошлыми этапами, где температура и давление шин были ниже.



Мы отработали нашу программу испытаний, но, к сожалению, всё прошло не так плавно, как нам хотелось бы. В плане скорости мы чувствовали, что в первой практике сделали шаг вперёд, но во второй тренировке красные флаги и трафик не позволили нам выжать максимум из мягких шин на короткой серии. Это значит, что ещё есть запас, что позитивно. Нам нужно изучить все данные, свести всё воедино и прийти к оптимальным настройкам на оставшуюся часть уик-энда», — приводит слова Эддолса пресс-служба его команды.