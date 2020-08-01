Макс Ферстаппен: мы выжали из болида максимум, но «Мерседес» был слишком быстр

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результат квалификации Гран-при Великобритании. Голландец занял третье место в квалификации, пропустив вперед гонщиков «Мерседеса» Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.
«В целом мы провели хорошую квалификацию, выжали из машины всё что могли. Заключительный круг в третьем сегменте квалификации был хорошим, но «Мерседес» был слишком быстр, как и в предыдущих гонках.
Я доволен третьим местом, оно даёт шансы побороться завтра. Надеюсь, нам удастся чисто стартовать и оказать давление.
Ветер — важный фактор здесь. И болиды очень чувствительны к нему. Вчера было очень сложно с медленными поворотами. Но мы по-прежнему изучаем болид, пытаемся улучшить его. Думаю, мы движемся в правильном направлении. В этот уик-энд болид ведёт себя более предсказуемо, было здорово им управлять сегодня», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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