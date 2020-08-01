«Невероятно доволен». Леклер удивлён, что стал четвёртым

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Великобритании.



«Я невероятно доволен сегодняшним днём. Я не ожидал быть на четвёртом месте, а особенно — стартовать на «медиуме». Мы попробовали, но не были очень уверены, что пройдём. Так что было приятно, что это сработало. Думаю, у нас есть скорость, но мы очень быстро уничтожаем шины по сравнению с остальными, так что старт на «медиуме» сильно нам поможет.



Ветер? Прежде всего, за рулём болида Формулы-1 и без ветра очень сложно из-за поворотов «Мэгготс» и «Беккеттс» — просто с ума сойти, как мы там быстры. Ну а ветер абсолютно изменился по сравнению с пятницей, и он полностью меняет баланс машины. Нужно быстро адаптироваться», — приводит слова Леклера Crash.