Боттас пожаловался на проблемы в конце квалификации
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании. Боттас показал второй результат, уступив лишь напарнику — Льюису Хэмилтону.
«Расстраивает второе место, но догнать Льюиса было невозможно. Он проделал хорошую работу и заслужил поул-позишен. Квалификационная сессия прошла гладко. У меня были чистые круги в первом и втором сегментах квалификации. Машина хорошо управлялась. Но в третьем сегменте было сложнее. Было сложно проходить медленные повороты. Задняя часть болида больше дрифтовала, чем обычно.
Но главное, что будет завтра. Думаю, в долгосрочной перспективе моё выступление было хорошим. Верю, у меня будут возможности, жду завтрашнюю гонку», – цитирует Боттаса пресс-служба «Мерседеса».
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Ферстаппен — третий, Квят — 14-й
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