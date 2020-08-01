Боттас пожаловался на проблемы в конце квалификации

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании. Боттас показал второй результат, уступив лишь напарнику — Льюису Хэмилтону.

«Расстраивает второе место, но догнать Льюиса было невозможно. Он проделал хорошую работу и заслужил поул-позишен. Квалификационная сессия прошла гладко. У меня были чистые круги в первом и втором сегментах квалификации. Машина хорошо управлялась. Но в третьем сегменте было сложнее. Было сложно проходить медленные повороты. Задняя часть болида больше дрифтовала, чем обычно.

Но главное, что будет завтра. Думаю, в долгосрочной перспективе моё выступление было хорошим. Верю, у меня будут возможности, жду завтрашнюю гонку», – цитирует Боттаса пресс-служба «Мерседеса».