Хюлькенберг не примет участия в Гран-при Великобритании
Немецкий гонщик «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг не сумеет принять участия в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1. На машине немца возникли технические проблемы, из-за чего Хюлькенберг не сумел покинуть боксы до закрытия пит-лейна. В боксах механики пришли к выводу, что на болиде немца серьёзные проблемы с силовой установкой, устранить которые до старта не получится.
Напомним, Хюлькенберг временно вернулся в Формулу-1 для замены заболевшего коронавирусом Серхио Переса. На данный момент неизвестно, кто — немец или мексиканец — примет участие в следующем Гран-при Формулы-1 — Гран-при 70-летия. Он запланирован на 7-9 августа.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Великобритании.
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