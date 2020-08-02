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Хюлькенберг не примет участия в Гран-при Великобритании

Хюлькенберг не примет участия в Гран-при Великобритании
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг не сумеет принять участия в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1. На машине немца возникли технические проблемы, из-за чего Хюлькенберг не сумел покинуть боксы до закрытия пит-лейна. В боксах механики пришли к выводу, что на болиде немца серьёзные проблемы с силовой установкой, устранить которые до старта не получится.

Напомним, Хюлькенберг временно вернулся в Формулу-1 для замены заболевшего коронавирусом Серхио Переса. На данный момент неизвестно, кто — немец или мексиканец — примет участие в следующем Гран-при Формулы-1 — Гран-при 70-летия. Он запланирован на 7-9 августа.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Великобритании.

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