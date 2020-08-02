Боттас: сильно не повезло с проколом, пришлось проехать целый круг до боксов

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал финиш на 11-м месте в гонке Гран-при Великобритании после проблем с колесом незадолго до финиша.



«Очень разочаровывающий результат для меня. Мне сильно не повезло с проколом. Всё шло хорошо до этого момента. Я пытался давить на Льюиса, но мы знали, что нас ждёт длинный отрезок на „харде“. Ближе к концу вибрации переднего левого колеса становились всё сильнее и сильнее. Я не видел никаких осколков или чего-то ещё, так что сообщил о вибрациях и начал беречь шины, но затем колесо внезапно спустило на стартовой прямой, так что мне пришлось проехать целый круг до боксов, что стоило немалого времени.



Уверен, что мы сделаем много выводов из этого уик-энда и используем их во время следующего», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».