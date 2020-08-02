Эггинтон: уверены, что Квят вернётся в борьбу за очки на следующей неделе

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон прокомментировал итоги Гран-при Великобритании.



«Сегодняшняя гонка, безусловно, получилась захватывающей на завершающей стадии, что обеспечило драматичную концовку. Пьер провёл фантастическую гонку, сделав несколько хороших обгонов, хорошо контролировал темп и износ шин, чтобы иметь возможность атаковать в те моменты, когда это было действительно важно.



Даниил до 12-го круга демонстрировал хороший темп, поэтому, хоть он и не смог сегодня набрать очки, мы уверены, что он вернётся к борьбе на следующей неделе. Сегодняшний темп подтвердил, что наши обновления работают, так что следующие несколько дней мы будем изучать данные, чтобы получить возможность извлечь из нашего болида ещё больше на следующей неделе. Команда проделала отличную работу, и мы достигли результата», — приводит слова Джоди Эггинтона пресс-служба команды.