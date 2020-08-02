Тост: очень досадно за Даниила, он показывал отличную скорость

Глава «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Великобритании, где Пьер Гасли занял седьмое место, а Даниил Квят сошёл после аварии.



«Мы приехали в Сильверстоун с рядом новинок и были настроены оптимистично. С самого начала уик-энда мы смогли демонстрировать хорошую скорость в тренировках. По какой-то причине нам не удалось всё свести воедино в квалификации, хотя нам и повезло с 11-м местом Пьера и возможностью свободного выбора шин. Он провёл фантастическую гонку, обогнал много машин, и мы решили позвать его на пит-стоп во время выезда машины безопасности — к сожалению, произошедшего из-за инцидента Даниила — и перевести на шины „хард“, что хорошо сработало. Его седьмая позиция на финише принесла команде хорошие очки.



Даниил стартовал с 19-го места из-за штрафа в пять позиций, но у него был хороший старт, он сразу же стал конкурентоспособным, догнав Пьера и став 12-м. Он был позади него, когда произошёл инцидент в „Мэгготс“, который нам ещё нужно изучить, но было похоже, что он случился из-за прокола заднего правого колеса. Однако самое важное, что он в полном порядке, выбрался из машины без травм. Очень досадно, ведь он показывал отличную скорость и мог тоже финишировать в очках. Теперь мы с нетерпением ждём следующей недели и второй гонки в Сильверстоуне», — приводит слова Тоста пресс-служба его команды.