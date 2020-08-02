Сайнс: мне пришлось обгонять очень опасного Грожана

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, который из-за прокола он завершил на 13-й позиции.
«Мы атаковали на первых кругах, а затем мне пришлось обгонять очень опасного Грожана. В середине гонки я работал над контролем износа шин. Было понятно, что нам будет непросто, что доказывает мой прокол. Я думаю, что мне не везёт на первых этапах. Сегодня мы потеряли много очков, так что я разочарован. Но, в то же время, мы всё делали правильно до последних двух кругов, так что я не могу сильно винить команду или себя самого», — приводит слова Карлоса Сайнса Crash.
Напомним, победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, финишировавший с проколом. Вторым финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим к финишу пришёл пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Следующий этап чемпионата мира состоится на Сильверстоуне и будет носить название «Гран-при 70-летия».
- 2 августа 2020
-
23:55
-
22:54
-
21:51
-
21:34
-
21:26
-
21:22
-
21:07
-
21:01
-
20:55
-
20:53
-
20:47
-
20:39
-
20:27
-
20:17
-
20:05
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:16
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:27
-
18:09
-
17:45
-
16:43
-
16:07
-
16:01
-
15:56
-
15:50
-
14:59