Сайнс: мне пришлось обгонять очень опасного Грожана

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, который из-за прокола он завершил на 13-й позиции.



«Мы атаковали на первых кругах, а затем мне пришлось обгонять очень опасного Грожана. В середине гонки я работал над контролем износа шин. Было понятно, что нам будет непросто, что доказывает мой прокол. Я думаю, что мне не везёт на первых этапах. Сегодня мы потеряли много очков, так что я разочарован. Но, в то же время, мы всё делали правильно до последних двух кругов, так что я не могу сильно винить команду или себя самого», — приводит слова Карлоса Сайнса Crash.



Напомним, победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, финишировавший с проколом. Вторым финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим к финишу пришёл пилот «Феррари» Шарль Леклер.



Следующий этап чемпионата мира состоится на Сильверстоуне и будет носить название «Гран-при 70-летия».