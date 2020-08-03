Полиция арестовала четырёх активистов, устроивших акцию на Гран-при Великобритании

Четыре активиста, входящие в группу Extinction Rebellion, которая занимается проблемами охраны окружающей среды, были арестованы после небольшого перформанса на Гран-при Великобритании Формулы-1. Об этом сообщает The Race.

Активисты проникли на трассу в ночь на воскресенье и оставались там до начала гонки. Во время формировочного круга они развернули баннер со своим логотипом и лозунгом «Действуй сейчас».

Фото доступно на странице Amsillustrator в «Твиттере».

Позже фотографы засняли, как четверых человек в чёрной одежде и масках выводят с трассы. Они были задержаны сотрудниками службы безопасности «Сильверстоуна» и взяты под стражу полицией. Начато расследование.



На своём сайте группа Extinction Rebellion заявила, что у неё не было цели сорвать гонку. Активисты лишь хотели оставить послание, что после пандемии коронавируса настало время обратить внимание на проблему климата.