Марк Маркес перенёс вторую операцию. На Гран-при Чехии его заменит Штефан Брадль

Пресс-служба «Хонды» подтвердила, что шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес не примет участия на этапе в Брно (Чехия), который состоится 9 августа. Вместе с Алексом Маркесом цвета заводской команды будет защищать резервный пилот Штефан Брадль.



Вчера, 3 августа, Марку сделали вторую операцию на руке. Врачи обнаружили повреждения в титановой пластине из-за нагрузок и были вынуждены заменить её.



Маркес сломал плечевую кость правой руки во время Гран-при Испании. В ходе гонки Марк дважды был на грани серьёзной аварии — на третьем круге он потерял байк в четвёртом повороте, однако смог стабилизировать ситуацию, выбраться из гравийной ловушки и начать прорыв с последней позиции, на которую он откатился. В итоге Маркесу удалось прорваться до четвёртого места и атаковать Маверика Виньялеса в борьбе за третье место. Именно в этой борьбе Маркес и потерял мотоцикл и попал в серьёзную аварию.